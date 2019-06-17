Бывший нападающий петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон, выступающий в данный момент за «Вест Бромвич», может стать футболистом французского «Марселя».

Об этом сообщает La Provence. По информации источника, в трансфере 29-летнго венесуэльца заинтересован главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который уже пересекался с игроком в России. Отмечается, что Рондон может стать заменой Марио Балотелли.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш официально возглавил французский «Марсель». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Отмечается, что контракт с португальцем подписан на два года и начнет действовать с 1 июля 2019 года.

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.