Контракт французского защитника Эндрю Альбиси с петербургским «Зенитом» рассчитан на один год.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свой источник.

Отметим, разыгрывающий сборной Франции Эндрю Альбиси стал первым новичком «Зенита» в летнее межсезонье. Баскетболист выступал за «МораБанк Андорру», в которой провел три последних сезона. В минувшем розыгрыше Еврокубка испанский клуб дважды одолел «Зенит».

В этом турнире 29-летний защитник сделал наибольшее количество передач (118). Также Альбиси попал в тройку лучших турнира по общему количеству перехватов. В среднем за матч он набирал по 12,1 очка и 5,9 передач. Ранее Альбиси выступал за французские клубы «Париж-Леваллуа» и «Гравлин-Дюнкерк».

Альбиси является действующим разыгрывающим сборной Франции и приглашен на тренировочные сборы перед участием в Кубке мира.