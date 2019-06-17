Переходы футболистов уже вовсю происходят в Европе и России, но «Зенит» пока не спешит усилять свой состав. Nevasport рассказывает о вероятных причинах.

У Семака и так сильный состав

«Зенит» очень хорошо усилился зимой — приходы в клуб Ракицкого, Барриоса и Азмуна значительно добавили команде качества и закрыли все самые проблемные позиции. У сине-бело-голубых очень боеспособный и сплоченный состав, который не требует добавления каких-то новых игроков. Даже единственная позиция левого защитника, которую, безусловно, стоит усилить, вполне может существовать и в текущем виде. Основной латераль Жирков, запасной — Набиуллин. Сейчас клубу нет никакого смысла торопиться с покупкой игроков, выжидая и выискивая точечный вариант на край обороны (правый защитник тоже не помешает).

Сначала нужно продать что-нибудь ненужное

Пока «Зенит» не только никого не приобретает, но и не продает. Хотя, по идее, уже должен, ведь есть кого: пора разобраться с запасными. Сейчас «Зенит» работает по российским игрокам, пытаясь найти клубы для вернувшихся из аренды Цаллагова и Полоза. Параллельно идет работа по легионерам. Главные активы на контрактах, от которых хорошо бы избавиться, — Краневиттер и Маркизио. Аргентинца продать сложно: после перехода из «Ривер Плейта» он не может заиграть уже в третьем клубе Европы. Маркизио продать невозможно — с ним можно только разорвать соглашение, чем, возможно, и занимаются. С остальными игроками, среди которых и Эрнани, тренеру расстаться сложнее. По ним двоякая позиция.

Семак хочет собрать всю команду вместе

В ближайшее время «Зенит» соберется полным составом и начнет играть первые товарищеские матчи на сборе в Австрии. Семак наверняка хочет почувствовать команду и тех самых футболистов, по которым двоякая позиция. Концовка прошлого сезона показала, что команда настолько сплочена, что место в ней есть и Эрнани, и Маку, и Ригони, и Заболотному. Если эти футболисты продемонстрируют отношение и желание играть за «Зенит», то, вероятно, не будут проданы. А значит, не будут куплены игроки на их позиции.

Есть сложности с выбором и нет права на ошибку

Клуб попал в яблочко с Ракицким, Азмуном и Барриосом. Но не факт, что так будет со всеми игроками. Однако у «Зенита» нет права на ошибку. В связи с изменением лимита на легионеров через год «Зенит» должен считать каждого иностранца. На сегодня клуб не вписывается в лимит на легионеров 8+16 — в команде значительно больше «беспаспортных». Следовательно, покупать очередного нужно особенно тщательно. У «Зенита» наверняка есть шорт-лист левых защитников из 3-5 фамилий. Решение, кого из них выбрать, скорее всего, будут принимать все лето.

«Зенит» никогда не спешил в летнее окно

По традиции летних трансферных окон «Зенит» будет тянуть до последнего. Тем более, когда речь идет о больших суммах. Сразу вспоминается 2012 год и две трансферные бомбы, которые взорвались последний день окна — переходы Халка из «Порту» и Витцеля из «Бенфики» за 40 миллионов каждый. Сейчас у «Зенита» ситуация немного проще — нет большой необходимости в переходах, поэтому клуб будет флегматично работать и исходить из ситуации в каждый конкретный момент времени.