@sergey.shubenkov — невероятный спортсмен , просто Царь !!!!! Соперник сбил с ног Шубенкова , но Сергей , падая , одержал победу !!!! Мой герой !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #легкаяатлетика #бриллиантоваялига #движениевверх #царь #герой #король