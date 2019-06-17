Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Сергея Шубенкова.

«Сергей Шубенков — невероятный спортсмен, просто Царь! Соперник сбил с ног Шубенкова, но Сергей, падая, одержал победу! Мой герой!» — написал Губерниев в Instagram.

Напомним, российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги» в дистанции на 10 метров с барьерами. На соревнованиях в Маркко он финишировал со временем 13,2 секунды, опередив действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира Омара Маклауда.

Именно Маклауд захватил лидерство с первых барьеров — в этот момент Шубенков задержался на первом препятствии. Однако на дистанции Шубенкова удалось настигнуть Маклауда, который стал только пятым. Отметим, что финишную черту россиянин пересек в падении.