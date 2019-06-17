Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе.

По словам Кайо, его друзья, которые были на чемпионате мира в России, рассказывали ему, что эта страна не такая, как представляют её многие. Он считает, что это современная, развитая страна, где много красивых городов и радушные, приветливые люди. Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.

«Переход в «Краснодар» — это большой шаг вперёд в моей карьере. Это соприкосновение с новой для меня культурой. И я решил, что надо рискнуть. Футбол, в который играет «Краснодар», близок к тому, что играет «Санта-Клара». Стиль «Краснодара» мне очень близок, надеюсь, что смогу быстро к нему адаптироваться», — сказал Кайо, слова которогот приводит официальный сайт «Краснодара».

Ранее «Краснодар» в официальном Twitter объявил о подписании контракта с бразильским опорником Кайо из португальского «Санта-Клара». Отмечается, что соглашение с 23-летним футболистом подписано на пять лет, однако сумма сделки не озвучивается.