Тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов рассказал о повреждении спортсмена после падения.

«Думаю, недельку-другую все будет заживать. Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке все залечим», — сказал Клевцов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги» в дистанции на 10 метров с барьерами. На соревнованиях в Маркко он финишировал со временем 13,2 секунды, опередив действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира Омара Маклауда.

Именно Маклауд захватил лидерство с первых барьеров — в этот момент Шубенков задержался на первом препятствии. Однако на дистанции Шубенкова удалось настигнуть Маклауда, который стал только пятым. Отметим, что финишную черту россиянин пересек в падении.