Депутаты Городской думы Челябинска остались без мест в VIP-ложе на ледовой арене «Трактор».

Как сообщает URA.ru, на весь будущий сезон ложу выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко, что подтвердил директор «Трактора» Борис Видгоф.

По словам Видгофа, Бондаренко действительно выкупил ложу за десять миллионов рублей, в пять раз дороже, чем она стоит.

«Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка. Если понадобится, мы найдём для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придётся платить за такие места», — сказал Видгоф.

Отметим, VIP-ложа челябинских депутатов находилась рядом с ложей, где собираются первые лица области, и ранее Городской думе она предоставлялась бесплатно, ей пользовались не только депутаты, но и чиновники мэрии, а также главы районов. Представители думы уже выражают недовольство тем, что депутатов лишили престижных мест на трибуне.