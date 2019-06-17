Генеральный директор новосибирской «Сибири» Константин Кричевский рассказал о расформировании команды.

По словам Кричевского, в Новосибирске создан новый футбольный клуб, а история «Сибири» закончена, клуб больше не будет существовать. Функционер отметил, что у новой команды будет новое руководство, и «Сибирь» не будет иметь к нему никакого отношения.

Ранее стало известно, что из-за неэффективного управления руководства «Сибири» правительство Новосибирской области приняло решение о создании нового футбольного клуба. Сотрудники клуба написали письмо на имя президента РФС Александра Дюкова о том, что их не стали приглашать в новый клуб.

В прошлом сезоне «Сибирь» заняла 18-е место в Футбольной национальной лиге и вылетела в ПФЛ.