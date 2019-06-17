Букмекерские конторы назвали главных претендентов на отставку в новом сезоне российской премьер-лиги.

Согласно котировкам, первыми кандидатами на вылет являются наставники дебютантов турнира — «Сочи» и «Тамбова», Александр Точилин и Александр Григорян, соответственно. Ставки на их увольнение принимаются с коэффициентом в 4.00, что равно вероятности 20 процентов. Следом идут наставники московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов», Олег Кононов и Миодраг Божович. Их отставка идет с коэффициентом в 6.00 (12%). Коэффициент 7.00 идет за отставку тренера «Уфы» Вадима Евсеева и наставника «Урала» Дмитрия Парфенова (9%).

Совсем маловероятным аналитики считают исход, при котором уволят тренера «Зенита» Сергея Семака — вероятность этого — 3%, коэффициент — 20.00.