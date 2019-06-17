Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас может стать футболистом французского «Лиона».

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, «Олимпик» пытается найти замену Ферлану Менди, который ранее стал игроком мадридского «Реала».

Отметим, бразильский левый защитник перешел в московский «Спартак» в конце 2018 года, а через 2,5 месяца провел первый матч в составе команды. Айртон провел в этом сезоне 14 встреч за красно-белых и отметился в них тремя голевыми передачами.

В прошлом сезоне «Лион» занял в Лиге 1 третье место, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Напомним, сумма трансфера за Ферлана Менди из «Лиона» в «Реал» составила 48 миллионов евро, и сумма может вырасти максимум ещё на пять миллионов за счёт бонусов.