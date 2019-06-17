Япония забила первые два мяча встречи, но этого оказалось недостаточно. Фото: официальный сайт ФИФА

Япония забила первые два мяча встречи, но этого оказалось недостаточно. Фото: официальный сайт ФИФА

В Сан-Паулу начался матч первого тура Кубка Америки между сборной Чили и национальной командой Японии.

Матч, который проходит на стадионе «Морумби», начался в 02:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Отметим, в группе С, помимо Бразилии и Боливии, также присутствуют Уругвай и Эквадор. Очный матч этих команд состоялся днем ранее, уругвайцы одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Данный турнир принимают пять городов и шесть стадионов. Кроме того, в качестве гостевых сборных в Кубке Америки принимают участие сборные Японии и Катара.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может завершить карьеру в национальной команде по окончании Кубка Америки.