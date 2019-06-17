Матч отбора на чемпионат Европы-2020 между Россией и Шотландией состоится 10 октября в Москве. Ареной станут «Лужники». Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной России.

Начало игры — в 21:45 мск.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на втором месте в своей группе, где лидирует Бельгия. Последние два матча сборная России выиграла. Сан-Марино россияне обыграли со счетом 9:0, после чего инстаграм вратаря соперников буквально разорвался от пожеланий российских фанатов. Поражение Кипра стало не таким разгромным: 1:0.

В матче с Сан-Марино зенитовец Артем Дзюба оформил свой второй покер в карьере за сборную России.