Сборная России сыграет с командой США на домашнем этапе Лиги наций в Екатеринбурге. Команда Вадима Панкова уже потеряла все шансы на попадание в «финал шести» Лиги наций. Это стало понятно после поражение россиянок от итальянок со счетом 1:3. Главный тренер сборной России Вадим Панков отметил, что задача выйти в «финал шести» изначально была невыполнимой.

Россиянки находятся на 14-й строчке в турнирной таблице с 10 набранными очками. Они выше только сборных Болгарии и Южной Кореи.

«Финал шести», который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине. В нём примут участие шесть команд, включая сборную Китая — хозяина финала.

Домашний этап Кубка наций в Екатеринбурге продлится до 20 июня. Помимо матча с США, Россия сыграет со сборными Таиланда и Нидерландов.