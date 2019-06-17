Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Рио 2016 года, кенийская легкоатлетка, выступающая за Бахрейн, Юнис Кирва попалась на допинге. Согласно информации официального сайта Athletics Integrity Unit, в допинг-пробе Кирвы был обнаружен эритропоэтин.

Аннулированы результаты 35-летней спортсменки с 1 апреля по 7 мая 2019 года. Четырехлетний срок дисквалификации марафонки Юнис Кирвы отсчитывается с 7 мая текущего года.

Athletics Integrity Unit борется с допингом и прочими негативными явлениями в легкой атлетике.

Напомним, в связи с употреблением эритропоэтина отбывал двухлетнюю дисквалификацию российский биатлонист Александр Логинов. Также недавно на применении ЭПО попался американский боец смешанного стиля, выступающий в UFC, Ти Джей Диллашоу.