Футболисты команд «Ка Ай» и «Ханг Сай» сыграли воистину рекордный матч в рамках Кубка Макао. В нем, как передает «Советский спорт», было забито 29 голов. Итоговый счет встречи составил 21:18 в пользу «Ка Ай»: забил даже голкипер.

Федерация футбола Макао уже начала расследование, хотя причины подобного «договорняка» известны: игроки, которые в буквальном смысле слова прогуливались по полю вместо того, чтобы сражаться за мяч, протестовали против решения отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки.

Стоит отметить, что встреча была отменена ради блага самих спортсменов в связи с угрозой их безопасности в Шри-Ланке.

В российской ФНЛ также не все спокойно. На данный момент идет расследование о договорном характере матча «Чайка» — «Черноморец».