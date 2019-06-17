Чемпионат Европы по фехтованию в 2022 году пройдет в Сочи, если заявка России будет одобрена в следующем году. Об этом, как сообщает «Р-Спорт», заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

Россия в последний раз принимала чемпионат Европы по фехтованию в 2002 году в Москве. В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию. Турниры прошли в Казани и Москве соответственно.

Чемпионат Европы по фехтованию стартовал сегодня в Дюссельдорфе. Первыми на дорожки выйдут саблистки и рапиристы. Состав женской российской сборной саблисток: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Яна Егорян. Рапиристы, которые представляют Россию на этих соревнованиях: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов и Дмитрий Жеребченко.