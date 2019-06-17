Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул назвал Россию великой волейбольной державой в преддверии матча Лиги наций, очередной этап которой стартует завтра в Екатеринбурге.

Пятый этап, который пройдет в родных для россиянок стенах, соберет сборные Таиланда, США и Нидерландов. Первый матч подопечных Вадима Панкова начнется завтра в 17:00 мск. Соперницами волейболисток сборной России станут представительницы США.

«Россия — великая волейбольная держава, мы рады быть здесь и хотим поблагодарить организаторов за очень тёплый приём. В вашей команде много молодых игроков, но они уже играют на очень высоком уровне. Для нас честь сыграть против сборной России», — рассказал Сривачарамайтакула «Чемпионату».

На данный момент «великая держава» занимает 14 место из 16 возможных, уступая тому же Таиланду. Уже 3 июля состоится финальный раунд в Китае, куда помимо страны-хозяйки попадут еще пять волейбольных сборных. России среди них явно не будет.