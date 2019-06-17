Пора ЕГЭ в самом разгаре, школьники сдают экзамены, хотя многие все еще не определились с будущей профессией. Nevasport рассказывает, в какие вузы Петербурга можно поступить, если хочешь связать жизнь со спортом.

НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Национальный государственный университет — это, пожалуй, лучший выбор, если вы уже занимаетесь спортом. Здесь для любого спортсмена найдется факультет и кафедра по душе: от кафедры футбола до кафедры городошного спорта. В Лесгафта традиционно помогают тем, кто хочет стать тренером. Но есть в вузе и более традиционные гуманитарные направления, например, журналистика — отличный путь для тех, кто мечтает работать в СМИ.

РГПУ им. А.И. Герцена

В российском государственном педагогическом университете существует отдельный факультет физической культуры, а также факультет адаптивной физической культуры — для людей с проблемами со здоровьем. Как гласит сайт вуза, среди профессорско-преподавательского состава есть Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации, а занимаются студенты университета в восьми залах и 12 учебных аудиториях. Кроме того, факультет сотрудничает с упомянутым НГУ им. Лесгафта.

Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга

Это частное образовательное учреждение, которое также предоставляет высшее образование, однако не предполагает бесплатного обучения. В институте есть факультет адаптивной физической культуры, обучение в котором стоит приличных денег — почти 400 тысяч рублей за 4 года. Зато в описании образовательной программы обнадеживают, заявляя, что процент выпускников их вуза составляет 99% от всех научно-педагогических работников этой сферы. Интересная статистика.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет — это уже серьезно. Хотите туда — учите химию и биологию, ведь на любой факультет в медицинский вуз можно поступить только так, даже на факультет АФК. Зато есть шанс поступить на бюджет, да и диплом будет котироваться выше, чем корочка из РГПУ — тут сомнений быть не может.

Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации

Кратчайший путь: если не хотите учиться четыре года, ВИФК предлагает закончить обучение на факультете теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры за три года. Кроме того, в вузе есть место и для заваливших ЕГЭ: за два года и десять месяцев можно отучиться по специальности «Физическая культура». Правда, это будет только средне-специальное образование.

Тем, кто уже профессионально занимается спортом, не стоит забывать, что при поступлении в вуз полагаются льготы в виде дополнительных десяти баллов за спортивные успехи. Уже в университете за высокие достижения есть шанс получать прибавку к стипендии.