Нынешнее хоккейное межсезонье богато на дерзость молодых российских игроков. За океан реализовывать свою мечту уже точно отправятся десять российских хоккеистов. Возможно уедут еще несколько. Nevasport рассказывает о тех, кто уже заключил контракт новичка с клубами НХЛ.

Игорь Шестеркин, вратарь: из СКА — в «Рейнджерс»

Голкипер СКА провел 28 матчей в КХЛ в минувшем сезоне, а теперь будет пробовать закрепиться в «Рейнджерс». Ситуация там непростая: есть сильный швед Лундквист и другой россиянин Георгиев, ярко показывающий себя в последнее время.

Николай Прохоркин, нападающий: из СКА — в «Лос-Анджелес»

Нападающий подписал контракт с «Кингз» еще в мае. В прошлом сезоне за СКА он набрал 41 очко в 41 игре «регулярки». Если не получится в Лос-Анджелесе и Прохоркина отправят в фарм-клуб, то он сможет вернуться в КХЛ. В контракте игрока есть такой пункт.

Никита Гусев, нападающий: из СКА — в «Вегас»

Гусев отправился в «Вегас», когда тот еще играл в плей-офф НХЛ — в апреле. Правда, дебюта так и не случилось — «Вегас» вылетел из Кубка Стэнли. Контракт с игроком подписан на один год, поэтому нападающий сборной России продолжит выступать в Лас-Вегасе. Гусев — один из лучших игроков КХЛ последних лет и на то, чтобы заиграть в НХЛ у него очень большие шансы.

Владислав Гавриков, защитник: из СКА — в «Коламбус»

Гавриков подписал контракт с «Коламбусом» после вылета из Кубка Гагарина и дебютировал за «джакетов» в Кубке Стэнли. После вылета «Коламбуса» Гавриков, как и обещал, приехал в сборную России, а теперь продолжит играть за «Коламбус». Пока непонятно, будут ли с ним Панарин и Бобровский.

Михаил Мальцев, нападающий: из СКА — в «Нью-Джерси»

Трехлетний контракт Мальцева с клубом НХЛ был удивителен: 21-летний форвард едва-едва закрепился в составе СКА, проведя всего 13 матчей в КХЛ. В «Нью-Джерси» раскрыться Мальцеву будет непросто, однако игрок вполне может провести сезон в АХЛ, подучив язык и навыки ведения силовой борьбы.

Александр Елесин, защитник: из «Локомотива» — в «Калгари»

Бывший защитник ярославского «Локомотива» проведет в «Калгари» ближайшие два сезона. 23-летний игрок поставил цель пробиться в основной состав «флэймз», однако не сильно опечалится, если придется играть в АХЛ.

Виталий Кравцов, защитник: из «Трактора» — в «Рейнджерс»

19-летний защитник не стал подписывать контракт с клубом НХЛ сразу после окончания сезона, чтобы челябинский «Трактор» не потерял на него права. Кравцов дождался истечения контракта с челябинцами и отправился в «Рейнджерс»

Егор Коршков, нападающий: из «Локомотива» — в «Торонто»

Весной 22-летний здоровяк подписал двухлетний контракт с канадским клубом и отправился играть в АХЛ за фарм-клуб «Торонто Марлис». Коршков забил в первом же матче плей-офф Кубка Колдера.

Илья Михеев, нападающий: из «Авангарда» — в «Торонто»

Лидер финалиста Кубка Гагарина подписал однолетний контракт с «Торонто». По словам игрока, за океан он едет, чтобы развиваться и за мечтой. Пробиться в состав будет непросто, учитывая большое количество дорогостоящих игроков в «Торонто».