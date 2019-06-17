Россиянин Даниил Медведев в первом круге теннисного турнира в Лондоне обыграл испанца Фернандо Вердаско.

Игра, продолжавшаяся 1 час 8 минут, закончилась после двух сетов со счётом 6:2, 6:4.

Медведев 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич.

Стоит отметить, что и с Медведевым, и с Чиличем ведутся переговоры о возможном приезде на турнир Spb Open, который пройдет с 15 по 22 сентября на кортах «Сибур Арены».

На турнир также обязательно приедет один игрок из первой десятки ATP и один из двадцатки. Сыграет и лучший на сегодня российский теннисист — Карен Хачанов.