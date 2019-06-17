17-летний защитник ЦСКА Богдан Кравченко объявил о том, что является фанатом «Зенита». В инстаграме он сообщил, что никто не сможет его отучить от этого.

«Несмотря на то, за кого я играю, чьи цвета защищаю на футбольном поле, я всегда буду болеть за этот клуб», — написал Кравченко, выложив фотографию Антона Заболотного в клубной форме и флаг «Зенита» в «сторис» инстаграма.

Кравченко является воспитанником «Зенита». В прошлом году он побеждал в петербургской командой в первенстве России среди спортивных школ. В феврале защитник объявил о том, что покинул петербургский клуб, сообщив, что ему тяжело это делать. Тогда Кравченко поблагодарил всех, с кем прошел путь в «Зените» и признав, что поступил неправильно, не предупредив руководство, попросил у всех прощения.