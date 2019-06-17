Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что подписал новый контракт с промоушеном.

По информации MMA Insight, новое соглашение будет рассчитано на десять лет, в течение которых Уайт будет сохранять за собой пост главы UFC. «Я только что подписал новый контракт на 10 лет с UFC, — заявил специалист. — Готов вновь заняться каким-нибудь бизнесом с братьями Феритта».

Напомним, со времён покупки UFC братьями Фертитта, Уайт является бессменным президентом промоушена. Организация базируется в Лас-Вегасе (США) и проводит бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА) по всему миру.

Начиная с 2006 года, турниры UFC составляют значительную конкуренцию профессиональному боксу на платном телевидении: количество заказов платных трансляций нередко превышает один миллион.