Казанский «Рубин» объявил, что нападающий Александр Бухаров покидает команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок завершил выступления за «Рубин», так как у него истёк срок действия контракта. Впервые форвард присоединился к «Рубину»в 2003 году, выступал за дублирующий состав и «Рубин-2», а в 2005 году стал игроком основы.

В период с 2010 по 2014 годы Бухаров защищал цвета петербургского «Зенита» и был отдан в аренду в «Анжи». Затем футболист выступал за «Ростов», а 2018 году вновь присоединился к казанскому «Рубину». Футболлист принял участие в 110 матчах и записал на свой счёт 37 голов.

Игрок стал одним из лучших бомбардиров в истории казанского клуба. По числу забитых голов он уступает лишь Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу. «Рубин» поблагодарил нападающего за время, проведенное в клубе, и пожелал дальнейших успехов.