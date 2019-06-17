Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» всё ещё намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.

«Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с Павлом Мамаевым», — заявил Березов, слова которого приводит Sport24. Специалист подчеркнул, что палата по разрешению споров как раз занята тем, чтобы назначить рассмотрение заявление «Краснодара».

Напомним, 8 октября 2018 года Мамаев в компании Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга компании Александра Протасовицкого стал участником драк в центре Москвы. Футболист был отправлен в СИЗО «Бутырка». Обвиняемым был вынесен приговор в виде пребывания в колонии общего режима: Мамаев и Протасовицкий получил один год пять месяцев, братья Кокорины — по полтора года. 13 июня состоялось рассмотрение жалоб сторон, однако суд оставил меру пресечения неизменной.