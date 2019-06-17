Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев, выступавший в дуэте с Ириной Родниной, поделился мнением о современном парном катании.

В интервью ФФККР Зайцев отметил, что география парного катания расширяется — появляются дуэты из тех стран, где раньше не было этой дисциплины. Однако, по мнению специалиста, парное катание переживает не лучшие времена. «Мы были не так хорошо подготовлены технически, но все дуэты отличались друг от друга, было разнообразие, — сказал Зайцев. — Сейчас создается впечатление, будто все причесаны под одну гребенку».

Специалист призвал ISU обратить внимание на данную дисциплину, так как она, являясь самой сложной, оказалась в тени других видов.

Напомним, ведущими спортивными парами в России являются Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.