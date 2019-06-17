Боксерское сообщество ополчилось против ММА — говорят, бокс круче смешанных единоборств. Тезис в 2019 году звучит смешно при всем уважении и почтении к виду спорта, который представляли Мохамед Али, Майк Тайсон и братья Кличко.

Например, генсек Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что бокс — это история и традиции, а ММА — просто вспышка. Но ведь Умар Назарович наверняка знает, что смешанные единоборства берут начало из панкратиона, который, в свою очередь, зародился еще во времена Древней Греции. Современные ММА же стали популярными в 90-х благодаря основанному в 1993-м UFC. 26 лет — чем не история? Разве за эти годы не могли зародиться традиции? Даже в футбольном клубе «Краснодар», которому сейчас 11 лет, они есть.

Другой аргумент многих представителей бокса заключается в том, что их любимый вид спорта — второй по гонорарам после футбола, а ММА не входит в десятку. Но неужели мы должны оценивать спорт и соревнования с такого ракурса? Значит ли это, что любительский и молодежный спорт мы должны игнорировать? А сумасшедшие зарплаты есть и в бейсболе, но почему-то российскому зрителю этот вид спорта не мил.

Американский россиянин Рой Джонс считает, что ММА воспитывает общество, которому нужно «все и сразу». Во-первых, что в этом плохого? Во-вторых, это говорит великий спортсмен, который за определенную сумму готов приехать на любое мероприятие в любой город России. Да, бойцы UFC за пять боев могут стать долларовыми миллионерами. Но какой путь они проходят до того, чтобы попасть в UFC и сколько делают потом, чтобы одержать эти пять побед. В UFC намного больше интересных персонажей, чем в боксе, где в каждом весе есть не больше трех-пяти спортсменов, бои которых имеет смысл ждать.

Задумайтесь, за кем из боксеров вам было интересно наблюдать в последнее время. Поветкин, Гассиев, Бивол? Эти и другие фамилии либо уже давно известны, либо на слуху уже несколько лет. В UFC постоянно появляются новые голодные игроки, которые хотят денег, славы, титулов. Кто-то — чего-то одного, а кому-то нужно все это. Петр Ян, Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев — это будущее UFC, о котором еще год назад знали только искушенные любители единоборств. А если так необходимо, традиции и историю бокс может оставить себе — в ММА же хочется видеть побольше зрелищных поединков.