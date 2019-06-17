Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о современном женском катании.

В интервью журналу «Собака.ру» фигуристка отметила, что сейчас спортсменки начинают выполнять сложнейшие элементы с юных лет. Однако Туктамышева считает, что фигурное катание можно изменить и вывести на новый уровень. «Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями, — сказала 22-летняя фигуристка. — Для меня важно провести яркую спортивную жизнь».

Спортсменка добавила, что ей хочется доказать всем, что нет ничего невозможного. Более того, Туктамышева рассчитывает, что в конце карьеры о ней можно будет написать книгу или снять фильм.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.