РУСАДА молвит : 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил !!! Среди них 2 биатлониста !!!! Таня , это же не ты ?????????????????? 😡😡😡😡😡😡😡😡🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 #татьянаакимова #допинг #нетневерю #никогдатакогонебылоивотопять #чувашия #русада #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сплетни #слухи #илинет