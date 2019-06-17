Известный комментатор Дмитрий Губерениев прокомментировал информацию о том, что РУСАДА заявило о нарушении антидопинговых правил в Чувашии.

Отмечалось, что правила были нарушены в одном из спортивных училищ республики. Планируется открытие дел по 33 спортсменам, в число которых входят два биатлониста.

На своей странице в «Инстаграме» Губерниев опубликовал фото российской биатлонистки Татьяны Акимовой. «Таня, это же не ты?», — спросил комментатор.

Напомним, Акимова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Спортсменка завоевала медаль в составе смешанной эстафеты. Также в ее активе золото и две бронзы зимней Универсиады 2013 года.