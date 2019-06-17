Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал на вызов голкипера женской команды Эльвиры Тодуа и посоревновался с ней в серии пенальти.

Ранее на тренировках Дзюба неоднократно занимал место в воротах и пробовал себя в роли голкипера. В качестве пенальтиста он уверенно реализовал все попытки, а вот Тодуа несколько раз не смогла забить Дзюбе гол.

«Надеюсь, после этого у вас вообще нет желания со мной связываться. Один чемпион! — пошутил Дзюба. — Девочки все равно молодцы». Нападающий добавил, то Тодуа пробивает пенальти примерно на одном уровне с Андреем Луневым.

В составе «Зенита» Дзюба стал чемпионом России 2018/19, это его первый титул в карьере. На данный момент игрок является капитаном национальной сборной России.