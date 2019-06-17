Слушатели подкаста ESPN составили рейтинг самых главных злодеев мирового спорта. На первой строчке расположился уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который проявляет неспортивное поведение в довольно необычной манере — несколько раз он кусал своих соперников во время матча.

Второе место занял бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, тройку замкнул легендарный боксёр Майк Тайсон. В пятерку также попали португалец Жозе Моуринью и испанец Диегу Коста.

Кроме того, к числу спортивных злодеев болельщики причислили боксера Флойда Мейвезера, футболиста Серхио Рамоса и игрока в крикет Дэвида Уорнера. Замкнули десятку Диего Марадона и Рой Кин.

Напомним, недавно Тайсон рассказал, как застал свою супругу в постели с Брэдом Питтом.