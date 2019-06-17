Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как профессиональный спорт повлиял на её характер.

В интервью журналу «Собака.ру» Туктамышева отметила, что благодаря спорту её жизнь стала более упорядоченной. Фигуристка призналась, что может жить в хаосе, иногда ей сложно себя организовать, однако спорт требует жесткой дисциплины. При этом спортсменка добавила, что старается философски относиться к неудачам, так как человек развивается именно в кризисных ситуациях.

«Этот сезон получился хорошим, и я вдруг поняла, что не прочла ни одной мотивационной книги — это значит, что все идет как надо», — пошутила фигуристка.

Напомним, 22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года.