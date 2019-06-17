Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, рассказала о критике в свой адрес.

В интервью «Спорт-Экспресс» Степанова призналась, что их дуэт подвергался критике с самого детства. «Я для Вани всегда была не та партнерша, шпала, несуразная, бесконечные ноги, что это такое?», — сказала фигуристка. Спортсменка добавила, что лишь сейчас их дуэт начинает нравиться зрителям.

При этом фигуристка отметила, что хорошо относится к конструктивной и адекватной критике. Если болельщики высказывают мнение о каких-то элементах проката, то пара старается прислушиваться и анализировать.

Напомним, Степанова/Букин являются серебряными призёрами чемпионата Европы 2019 года.