Женская сборная России по биатлону провела контрольную тренировку по стрельбе. На данный момент команда тренируется в Ижевске.

О тренировке рассказала Лариса Куклина. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала историю с занятия и написала: «Сегодня стреляем контрольный тест: 100 выстрелов на время».

Напомним, ранее СБР утвердил основной и резервный состав женской команды. В основную сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

13 июня стало известно, что к резервному составу присоединилась Екатерина Глазырина, которая в минувшем сезоне вернулась после дисквалификации.