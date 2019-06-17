Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, одержал победу над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем в первом круге турнира ATP 500 В Галле (Германия). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты, за это время россиянин выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из шести. Кецманович записал на свой счет две подачи навылет, одну двойную ошибку и один брейк.

За выход в четвертьфинал Хачанову предстоит поспорить либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с ещё одним сербом Ласло Джере.

Действующим победителем турнира является хорват Борна Чорич, который в прошлогоднем финале обыграл Роджера Федерера.