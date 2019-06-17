Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром сезона в РПЛ, может присоединиться в зарубежному клубу. Букмекеры оценили вероятность того, что игрок продолжит карьеру за границей.

По мнению аналитиков, футболист может покинуть ЦСКА до 1 августа 2019 года. Основными претендентами на приобретение Чалова являются французский «Монако» и испанская «Севилья» — на такой исход ставят с коэффициентом 6.0, что составляет 14% вероятности. Если футболист присоединится к лондонскому «Арсеналу», сыграет ставка 10.0 — 8%.

Однако наиболее вероятным аналитики считают то, что Чалов продолжит карьеру в ЦСКА. Ставка на такой вариант идёт с коэффициентом 1.25 — 64%.

Напомним, действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан еще как минимум на три сезона — до 2022 года.