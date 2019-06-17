Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением по поводу ситуации в российской лёгкой атлетике.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Паундом. Безуглов отметил, что РУСАДА делает большую работу, но для достижения результата нужно иметь группу людей с твёрдой волей, которой не будут мешать действовать. «В нашей лёгкой атлетике можно навести порядок за полгода, — приводит слова Безуглова «Чемпионат». — Не нужно переоценивать трагичность и жёсткость оппонентов».

Напомним, на прошлой неделе заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что бывший министр спорта Мордовии угрожал ей.