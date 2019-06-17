Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной. Игра завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты, за это время Гаспарян четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из двенадцати брейк-пойнтов. Её соперница записала на свой счёт два эйса, пять двойных ошибок и пять брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянке предстоит поспорить с победительницей встречи Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Бирмингеме является чешка Петра Квитова, в прошлогоднем финале обыгравшая Магдалену Рыбарикову.