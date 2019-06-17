Российский спринтер Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Легкоатлет признан виновным в нарушении правил по пункту «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена». Сообщается, что временное отстранение отсчитывается с 19 апреля 2019 года.

Сообщение на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) гласит, что в пробе Вручинского был обнаружен оксандролон,. относящийся к классу анаболических стероидов. Допинг-проба была взята в рамках внесоревновательного контроля.

Вручинский является обладателем серебряной награды Кубка России 2018 года на стометровой дистанции. В прошлом году на чемпионате России он занял пятое место на аналогичной дистанции.