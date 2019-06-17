Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед может принять участие в предстоящих матчах Кубка мира-2019.

Генеральный директор клуба Павел Астахов заявил, что не собирается настаивать на полноценном отпуске спортсмена. «Каждый спорт­смен мечтает выступать за свою национальную команду», — заявил Астахов, слова которого приводит «Подмосковье Сегодня». Специалист добавил, что выступление Шведа в составе сборной России станет хорошей рекламой для «Химок».

Напомним, Швед не смог помочь «Химкам» в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игрока беспокоил обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Отмечатлось, что Шведу понадобится около месяца на восстановление.