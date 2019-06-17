22-летний нападающий Павел Долгов прибыл на просмотр в казанский «Рубин». Ранее футболист выступал за петербургский «Зенит» и махачкалинский «Анжи».

Официальный «Твиттер» «Рубина» опубликовал фотографии с тренировки, на которой присутствует Долгов. «Павел Долгов – на просмотре в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба.

22-летний экс-нападающий «Зенита» и «Анжи» Павел Долгов – на просмотре в составе нашей команды 🔎 pic.twitter.com/DMQSw1X4DO — «Рубин» Казань (@fcrk) June 17, 2019

Долгов начинал свою карьеру в «Зените», но в составе основной команды появился на поле лишь восемь раз. С 2013 по 2016 год игрок выступал за «Зенит-2». Затем он присоединился к махачкалинскому «Анжи». В минувшем сезоне он принял участие в 24-х матчах и отметился тремя забитыми голами.

Напомним, сегодня, 17 июня, «Рубин» объявил об уходе нападающего Александра Бухарова, у которого истёк контракт с клубом.