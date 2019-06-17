Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции. Ранее гонщик не выступал на трассе Пола Ришара, так как французский этап отсутствовал в календаре Формулы-1 с 2008 по 2018 год.

Квят сообщил, что уже знаком с трассой, так как в 2011 году участвовал в гонках «Формулы Рено». «Думаю, что конфигурация трассы была похожей, отличается один поворот, — сказал россиянин в интервью пресс-службе команды. — Но я мало что помню о трассе тех лет, и «Формула Рено» сильно отличается от Формулы-1″. Пилот признался, что ему не терпится скорее принять участие в гонках.

Напомним, Гран-при Франции стартует 21 июня, сама гонка состоится 23 июня. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 306,69 км.