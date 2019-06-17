Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможность проведения поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

Фьюри заявил, что данный бой его не волнует. «Как я уже говорил ранее, Ортису что-то около 147 лет, — заявил боксер, слова которого приводит BoxingScene. — Уайлдер отправит его в нокаут ещё быстрее, чем сделал это в первый раз».

Фьюри выразил уверенность в том, что Уайлдер «размажет» Ортиса за несколько раундов. По мнению боксера, Ортис плохо двигается на ринге. «Он слишком стар для этого», — заявил Фьюри.

Напомним, в первом бое Уайлдер одержал победу нокаутом. Реванш должен состояться осенью — либо в октябре, либо ближе к началу декабря.