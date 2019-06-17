Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан мог продолжить карьеру в «Барселоне», однако руководство клуба отклонило предложение каталонцев.

Как утверждает Sky Sports, «Челси» решил сохранить полузащитника даже несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года. Также отмечается, что на игрока претендует мадридский «Атлетико». Клубы предлагали за футболиста 39 миллионов евро.

Если «Челси» не продлит контракт с футболистом, в следующем году он сможет уйти в другой клуб на правах свободного агента.

Напомним, Виллиан присоединился к составу лондонцев в 2013 году. До этого он выступал за махачкалинский «Анжи», за который сыграл одиннадцать матчей и забил один гол. С 2011 года футболист выступает за национальную сборную Бразилии.