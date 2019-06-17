Команда «Феррари» официально запросила пересмотр штрафа Себастьяна Феттеля, полученного во время Гран-при Канады.

Как сообщает GPToday, представители команды не могли добиться отмены наказания согласно регламенту, однако за ними остается право требовать пересмотра санкций.

Напомним, во время гонки в Монреале Феттель в результате ошибки выехал за пределы трассы. Возвращаясь обратно, пилот заблокировал болид Льюиса Хэмилотона и сохранил за собой лидерство. После этого стюарды вынесли ему наказание в виде пяти штрафных секунд.

Санкция стоила Феттелю победы, после гонки он был взбешен решением стюардов. Хэмилтон занял первое место, третьим стал Шарль Леклер. Позднее Феттель заявил, что пришел на церемонию награждения только из уважения к Хэмилтону.