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  • 22:48,  17 июня 2019
Футбол
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«Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контракт

Фрэнк Лэмпард. Фото: инстаграм спортсмена
Фрэнк Лэмпард. Фото: инстаграм спортсмена

Руководство лондонского «Челси» готово предложить Фрэнку Лэмпарду трёхлетний контракт, если он возглавит команду.

Об этом сообщает ESPN. Ранее стало известно, что Лэмпард выдвинул «Челси» условие — не увольнять его на протяжении как минимум двух лет. «Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.

Также известно, что руководство «Дерби Каунти» не хочет, чтобы тренер покидал команду ради работы в лондонском «Челси«, поэтому начало переговоры со специалистом по продлению контракта. Нынешнее соглашение с Лэмпардом действует еще два сезона — до 2021 года.

Тренерскую карьеру бывший футболист «Челси»  Фрэнк Лэмпард начал в мае 2018 года.

Текст:  Ирина Красько
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