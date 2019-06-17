Российская саблистка Софья Великая завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят в немецком Дюссельдорфе, в полуфинале россиянка уступила француженке Манон Брюне.

Поединок завершился со счётом 15:11 в пользу Брюне. В финале француженке предстоит встретиться с с победительницей поединка Анна Мартон (Венгрия) — Ольга Харлан (Украина). Согласно регламенту, соревнования не подразумевают матч за третье место, поэтому бронзовые награды вручаются обеим спортсменкам, проигравшим в полуфинале.

Напомним, Софья Великая является обладательницей золотой медали Олимпийских игр 2016 в командном первенстве. Также спортсменка имеет две серебряные награды Олимпиад (2012 и 2016) в личных соревнования. В активе Великой семь побед на чемпионатах мира и одиннадцать — на чемпионатах Европы.