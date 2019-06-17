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  • 22:47,  17 июня 2019
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Спортивный директор «Тамбова»: Мы обсуждали возвращение Жиркова

Юрий Жирков. Фото: ФК
Юрий Жирков. Фото: ФК "Зенит"

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что команда была заинтересована в возвращении Юрия Жиркова.

Худяков рассказал, что обсуждал с футболистом возможность его возвращения. Жирков ждал, когда определится его будущее в «Зените». В итоге петербуржцы продлили контракт с игроком, и всё встало на свои места. «Конечно, мы хотели видеть его в команде, — заявил Худяков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Это было бы полной бомбой».

Специалист уверен, что болельщики приходили бы на стадион для того, чтобы посмотреть на игру Жиркова.

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита». Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы.

Текст:  Ирина Красько
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