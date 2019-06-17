Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелайфи рассказал о будущем французского нападающего Килиана Мбаппе.

Аль-Хелайфи заявил, что форвард останется в Париже. «Я уверен не на 100%, а на 200, — сказал аль-Хелайфи, слова которого приводит France Football. — Я не отпущу этого сумасшедшего игрока».

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе намекнул на возможный уход из столичного клуба. По словам Мбаппе, он чувствует, что ему пора взять на себя больше ответственности. «Возможно, здесь, в Париже — с удовольствием, а может, где-то еще. В любом случае всем спасибо! Это поворотный момент в моей карьере», — сказал форвард.

Ранее нападающий общался с Зинедином Зиданом по поводу возможности перехода в «Реал».