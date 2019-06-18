В Севастополе был установлен абсолютный рекорд России по силовому спорту. В ходе Евразийских игр спортсмены подняли конструкцию весом 815 кг.

Официальный сайт правительства Севастополя сообщает, что спортсмены выступали в паре. Они начали рекордный подъем с веса 650 кг, но за считанные минуты увеличили его до 815 кг. Организаторы дали упражнению название «севастопольская тяга».

Евразийские игры были организованы в честь Дня города-героя, мероприятие проходило в период с 14 по 16 июня в Севастополе. В соревнованиях приняли участие восемь команд из шести стран мира, в каждой команде выступали по два атлета.

Первое место заняла Россия, второе — Крым, третье — Севастополь.