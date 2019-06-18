21 июня в Минске стартуют II Европейские игры, на которых в составе сборной России выступят спортсмены из Санкт-Петербурга.

Самой известной представительницей города станет гимнастка Дина Аверина. Также в состав команды войдут Тимур Кулаев и Петр Перминов (спортивная аэробика), Артем Кузахметов и Ксения Курач (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Мазур и Иван Верясов (бокс) и ряд других спортсменов.

Торжественные проводы российской команды состоялись 16 июня. «Знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко», — гласит сообщение на сайте Олимпийского комитета России.

Отмечается, что сборную России в Минске будут представлять 225 спортсменов, в число которых входит пять олимпийских чемпионов: Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва, Алексей Алипов, Анастасия Максимова и Мария Толкачёва.